Lega, Salvini: “Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro”

“Non so di nessun incontro tra l’ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La Repubblica”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del nuovo centro alla vita, presso l’ospedale pediatrico Vittore Buzzi, a Milano. Il leader del Carroccio ha spiegato che, in ogni caso, non ci sarebbe “assolutamente” alcun problema se i due si incontrassero. Sulle dichiarazioni del presidente del consiglio regionale Veneto, che al Salone del Mobile ha affermato che alla Lega servirebbe un “cambio di passo”, Salvini ha puntualizzato che “Zaia lo sento e ci parlo direttamente senza mediatori. Mi fido dei miei non di Repubblica” ha proseguito Salvini affermando che per il quotidiano romano: “Succedono tante cose che in realtà non sono mai accadute sulla faccia della terra”.