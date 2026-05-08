Iran, Rubio: "Negoziati? Oggi dovremmo sapere qualcosa"

Marco Rubio, in visita a Roma, torna a parlare della guerra in Medio Oriente e dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. “Oggi dovremmo sapere qualcosa. Ci aspettiamo una risposta da loro. Vedremo cosa comporterà la risposta. E la speranza è che sia qualcosa che ci permetta di avviare un serio processo di negoziazione”, ha detto il segretario di Stato Usa. “Ovviamente, abbiamo visto le notizie di questa notte secondo cui l’Iran ha istituito o sta cercando di istituire un’agenzia che controllerà il traffico nello Stretto. Sarebbe molto problematico. Sarebbe in realtà inaccettabile“, ha aggiunto.