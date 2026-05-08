Imprese, Veri (Simest): "Importante stare vicino a Pmi in momento instabilità"

“Per noi è importante stare vicino alle piccole e medie aziende italiane, soprattutto in questo momento di instabilità geopolitica. È importante che le aziende vengano supportate e accompagnate soprattutto nei processi di internazionalizzazione. Ad oggi è molto importante riflettere su nuovi mercati. Non più i mercati tradizionali come possono essere la Germania, la Francia, l’Europa, ma anche su nuove geografie”. Lo ha detto Vera Veri, direttrice Equity e investimenti partecipativi Simest, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Noi navighiamo ormai nell’incertezza, direi forse dal 2008 in avanti. Sicuramente in questo momento c’è un focus preciso su quello che è il l’aumento dei costi energetici. Su questo filone stiamo ragionando insieme alla Farnesina per cercare di mettere. In piedi delle nuove misure anche, diciamo, tramite finanziamenti a tasso sostanzialmente zero, con un costo a fondo perduto, un contributo a fondo perduto del 30% per cercare di supportare le aziende che in questo momento di mercato hanno avuto un incremento importante dei costi”, ha aggiunto.