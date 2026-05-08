Imprese, Tamburi: “Aziende familiari aprano capitali per diventare internazionali”

(LaPresse) “Le sfide principali oggi a livello internazionale sono la tecnologia e la globalizzazione, le imprese familiari devono avere il coraggio di aprire il capitale, diventare veramente internazionali, globali, veramente aperte in tutti i sensi. Soprattutto in Italia bisognerebbe smettere con questi padroncini bravissimi, efficienti, eccezionali, ma che fanno fatica a confrontarsi a livello globale”. Così Giovanni Tamburi, presidente Tamburi Investment Partners, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.