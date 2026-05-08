Imprese, Mauri: “Nella nostra storia oltre 100 anni di passione”

(LaPresse) “Abbiamo una storia lunga, più di 100 anni di passione della famiglia per il settore editoriale e 100 anni di crescita continua di due rami che potrebbero sembrare simili, ma sono in realtà diversi: uno è il servizio agli editori, garantendo nel nostro Paese a editori piccoli e medi l’accesso a mercati dove non esiste una struttura distributiva di questo genere. L’altro da 45 anni abbiamo sviluppato un’attività editoriale che è costantemente cresciuta e oggi è il secondo gruppo editoriale che controlla 21 marchi. Oggi il nostro contributo è rappresentare le problematiche specifiche e le ricchezze specifiche di un’azienda familiare, rispetto a un’impresa che non lo è”. Così Stefano Mauri, presidente Messaggerie Italiane e Mauri Spagnol, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.