Imprese, Casillo: "Con proprietà familiare continuità e visione di lungo periodo"

“Siamo qui oggi a parlare di family business senza la retorica che accompagna spesso il fenomeno dell’impresa familiare, ma come di una esperienza di impresa nella quale occorre valorizzare i punti di forza che la proprietà familiare può dare ad un’impresa e a minimizzare i punti di debolezza. I punti di forza sono ovviamente la continuità nel tempo e la visione di lungo periodo, i limiti sono che ci può essere un ricambio limitato nel management dell’azienda, posizioni bloccate che non favoriscono una gestione evoluta e coerente con il contesto delle imprese”. Lo ha detto Pasquale Casillo, presidente e amministratore delegato della Casillo Partecipazioni e presidente di Bdm Banca, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.