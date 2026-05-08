Flotilla, attivisti consegnano una lettera nella sede della Commissione Ue a Roma

Una delegazione del presidio in Santissimi apostoli, a Roma, convocato per protestare contro la presenza a Roma di Marco Rubio e contro il blocco della Flotilla in acque internazionali, ha raggiunto la sede della Commissione Europea in Italia, situata nella vicina via 4 novembre. Lì i delegati dei movimenti scesi in piazza hanno consegnato una lettera in sei punti ai rappresentanti dell’Ue, in cui viene ribadito: il rilascio immediato di Thiago Avila e Sayf Abukeshek, fatti prigionieri da Israele dopo il blocco della Flotilla, la fine degli accordi di collaborazione tra Ue e Israele, la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, la condanna contro la legge isreliana che ha introdotto la pena di morte e l’attivazione della protezione diplomatica consolare.

Sono diverse decine le persone, appartenenti, tra gli altri, all’equipaggio di terra della Flotilla e al movimento studenti palestinesi, che si sono radunate in piazza per chiedere la fine delle guerre e la complicità di Italia ed Europa nelle politiche belliciste statunitensi e israeliane. “Via Rubio da Roma, da Cuba alla Palestina resistere all’imperialisino”, si legge in uno striscione esposto in piazza.