Dazi Usa, Fitto: "Nuove tariffe? Avanti con l'accordo, se dovesse cambiare l'Europa farà l'Europa"

“I nuovi dazi Usa sono una minaccia o una realtà? Rispondere alle dichiarazioni, secondo me, è un errore. Noi abbiamo sviluppato e definito un accordo che porteremo avanti. Laddove dovessero esserci cambiamenti in questo senso, l’Europa farà l’Europa e l’augurio e l’auspicio è che ci possa essere, invece, un approccio costruttivo e responsabile nell’interesse dell’economia europea, americana e mondiale”. Così il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, parlando a margine della Festa dell’Europa a Roma.

“Le relazioni transatlantiche non possono essere condizionate dalla contingenza, sono relazioni stabili e antiche che devono essere sempre confermate”, ha aggiunto Fitto in merito alla visita nella Capitale del segretario di Stato Usa Marco Rubio. “È chiaro che siamo in una fase nella quale ci possono essere punti di vista differenti, ma ritengo che bisogna sempre evitare che la situazione del momento possa condizionare una prospettiva che deve essere sempre e comunque garantita”, ha quindi risposto l’ex ministro del governo Meloni.

“Indipendenza europea? L’Europa deve lavorare per una sua autonomia strategica a partire dalla difesa che vuol dire sicurezza, perché è evidente che l’autonomia strategica dell’Europa, la capacità di una difesa europea rafforzata, è un elemento che garantisce sicurezza e stabilità e su questo la Commissione europea sta lavorando”.

E sul rapporto con gli Stati Uniti: “L’Europa fa l’Europa, il dialogo transatlantico è importante e fondamentale, deve essere comunque un punto di riferimento come lo è stato per decenni, dobbiamo lavorare perché tutto ciò accada sapendo che l’Europa deve fare l’Europa e che il processo di rafforzamento europeo deve essere sempre più consolidato”.