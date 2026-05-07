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giovedì 7 maggio 2026

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Perù, l'ultraconservatore Aliaga non riconoscerà i risultati del voto: "Non la passeranno liscia così facilmente"

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Tensione politica in Perù dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. Il candidato del Partito del Rinnovamento Popolare Rafael López Aliaga ha annunciato che non riconoscerà i risultati del voto e ha guidato una marcia di sostenitori verso la sede dell’autorità elettorale a Lima: “Non la passeranno liscia così facilmente”. “Abbiamo già sopportato cinque anni di sventure. Altri cinque anni? Mai”, ha dichiarato López Aliaga davanti alla folla, accusando implicitamente il sistema elettorale. Secondo i dati ufficiali, con oltre il 98% delle schede scrutinate, in testa c’è Keiko Fujimori con il 17,14% dei voti, seguita da Roberto Sánchez. López Aliaga è terzo con poco meno del 12%.