Mondiali 2026, Baghaei: "L'Iran non andrà negli Stati Uniti per turismo, ma per giocare"

La Nazionale di calcio dell’Iran parteciperà regolarmente ai prossimi Mondiali. A confermarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, che ha ribadito come la squadra “non andrà negli Stati Uniti per turismo, ma per giocare il Mondiale”. Baghaei ha invitato la FIFA a garantire tutte le condizioni necessarie alla partecipazione della selezione iraniana, sottolineando che i Paesi ospitanti devono assicurare strutture e sicurezza “senza considerazioni politiche”. L’Iran giocherà due gare della fase a gironi a Los Angeles, contro Nuova Zelanda e Belgio, prima della sfida con l’Egitto a Seattle. Il Mondiale 2026 sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico e vedrà per la prima volta la partecipazione di 48 nazionali.