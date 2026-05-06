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mercoledì 6 maggio 2026

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Sisma Friuli, Mattarella: "Protezione civile italiana è modello apprezzato ovunque"

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“Di fronte alle sfide della natura”, bisogna “non limitarsi alla mitigazione degli effetti delle calamità ma, per quanto possibile, prevenirle con azioni attente agli equilibri degli ecosistemi e a quanto realizzato nei secoli dall’uomo nelle trasformazioni del territorio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Consiglio regionale straordinario del Friuli Venezia Giulia a Gemona, in provincia di Udine, a 50 anni dal sisma in Friuli del 6 maggio 1976.