Hantavirus, il presidente delle Isole Canarie: "I passeggeri della nave dovrebbero sbarcare a Capo Verde"

Il Presidente delle Isole Canarie afferma di non capire perché i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’epidemia di hantavirus, non vengano rimpatriati dalle Isole di Capo Verde. La nave, partita dall’Argentina il 1° aprile, è rimasta nell’Oceano Atlantico al largo di Capo Verde. È in attesa di salpare per le Isole Canarie spagnole, nonostante l’opposizione dei funzionari locali.

Il presidente Fernando Clavijo ha dichiarato ai giornalisti, dopo un incontro con i funzionari dell’Unione Europea a Bruxelles: “Non capiamo ancora perché, se l’intenzione è quella di procedere con un rimpatrio, questo non avvenga nel porto di Praia (capitale di Capo Verde) o all’aeroporto di Praia”. Ha detto che l’autorità portuale delle Isole Canarie ha ricevuto una richiesta di permesso di attraccare da parte dei proprietari della nave per sabato 9 maggio.

Tre passeggeri sono morti e molti altri si sono ammalati a bordo della nave da crociera che trasporta circa 150 persone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i passeggeri della nave olandese MV Hondius sono in isolamento nelle loro cabine e che tre pazienti, tra cui il medico della nave, sono stati evacuati nei Paesi Bassi mercoledì.