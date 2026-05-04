Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza Duomo

Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell’Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio. Per le strade, da San Siro al centro, è un continuo carosello di auto con clacson spiegati e bandiere sventolate dai finestrini, mentre i sostenitori celebrano uno scudetto dei ragazzi di Cristian Chivu, arrivato dopo la disfatta della scorsa stagione. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio.