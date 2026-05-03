Cisgiordania, folla ai funerali di un palestinese ucciso a Nablus dall'Idf

Un palestinese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti gravemente feriti durante un raid militare israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa palestinese, precisando che tra i feriti c’è anche un ragazzo di 12 anni colpito alla spalla. Il ministero della Salute palestinese ha identificato la vittima come Nayef Firas Ziad Samaro, 26 anni. Sua moglie era in travaglio in un ospedale locale quando ha appreso della sua morte; il corpo dell’uomo è stato portato nello stesso ospedale. Secondo quanto riferito da testimoni, il raid è avvenuto all’uscita da scuola, in una zona affollata di civili. L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver risposto a uno scontro nella zona di Nablus in cui diversi “terroristi” hanno lanciato pietre contro i soldati. I soldati hanno aperto il fuoco e “sono stati identificati diversi colpi andati a segno”.