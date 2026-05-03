Armenia, Macron arriva a Erevan per il summit della Comunità politica europea

Il presidente francese Emmanuel Macron è atterrato domenica a Erevan, in Armenia, alla vigilia dell’ottavo vertice della Comunità politica europea, accolto dal capo dello Stato armeno Vahagn Khachaturyan. I leader di quasi 50 paesi si riuniranno nella capitale armena, tra cui i 27 Stati membri dell’Unione europea e i suoi partner. Presente anche il presidente ucraino Volodymir Zelensky. La guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente saranno in cima all’ordine del giorno. Il vertice sarà copresieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Parteciperà come ospite anche il primo ministro canadese Mark Carney. Macron dovrebbe rimanere in Armenia dopo il vertice per una visita di Stato.