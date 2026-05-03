Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock. Concerto per i fan e lancio del nuovo singolo

Uno show aperto ai fan sulla Terrazza del Pincio all’ora del tramonto con vista su Roma. Eddie Brock sceglie di ringraziare così i suoi fan e far ascoltare loro in anteprima il suo nuovo singolo, “Bel venerdì”. L’artista romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, si era già esibito l’anno scorso sull’affaccio capitolino del Pincio e racconta così il suo ritorno: “Tutta questa gente? È stupendo e non te l’aspetti mai, perché pensi sia una cosa di una volta. Quando succede di nuovo è una cosa stupenda”.

Sono centinaia infatti i fan in attesa per ore davanti alle transenne per ascoltarlo. Attesa ripagata non solo dall’esibizione, ma anche da alcuni annunci, come le nuove date live di ottobre: il 21 sarà all’Hacienda di Roma e il 25 alla Santeria Toscana di Milano. Immancabile il brano “Avvoltoi” con cui Eddie Brock ha esordito a Sanremo, cui hanno fatto seguito i suoi brani più conosciuti cantati a memoria dai fan. Per l’occasione il cantante romano ha festeggiato il raggiungimento del Disco d’Oro per il singolo “Non è mica te”, che ha dedicato ai suoi seguaci.

Il singolo presentato oggi, “Bel venerdì”, è un concentrato di rabbia, caos, ma anche rassegnazione per un amore finito. Nelle parole di Iaschi: “Come descriverei questa canzone? C’è troppa retorica sulle canzoni. Se ci vuoi vedere qualcosa, sei libero di farlo. Se dovessi associarla a un paesaggio di Roma? Il Gianicolo. Perché è il mio posto preferito e ‘Bel venerdì’ è la mia canzone preferita”.