Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 3 maggio 2026

Ultima ora

Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock. Concerto per i fan e lancio del nuovo singolo

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Uno show aperto ai fan sulla Terrazza del Pincio all’ora del tramonto con vista su Roma. Eddie Brock sceglie di ringraziare così i suoi fan e far ascoltare loro in anteprima il suo nuovo singolo, “Bel venerdì”. L’artista romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, si era già esibito l’anno scorso sull’affaccio capitolino del Pincio e racconta così il suo ritorno: “Tutta questa gente? È stupendo e non te l’aspetti mai, perché pensi sia una cosa di una volta. Quando succede di nuovo è una cosa stupenda”.

Sono centinaia infatti i fan in attesa per ore davanti alle transenne per ascoltarlo. Attesa ripagata non solo dall’esibizione, ma anche da alcuni annunci, come le nuove date live di ottobre: il 21 sarà all’Hacienda di Roma e il 25 alla Santeria Toscana di Milano. Immancabile il brano “Avvoltoi” con cui Eddie Brock ha esordito a Sanremo, cui hanno fatto seguito i suoi brani più conosciuti cantati a memoria dai fan. Per l’occasione il cantante romano ha festeggiato il raggiungimento del Disco d’Oro per il singolo “Non è mica te”, che ha dedicato ai suoi seguaci.

Il singolo presentato oggi, “Bel venerdì”, è un concentrato di rabbia, caos, ma anche rassegnazione per un amore finito. Nelle parole di Iaschi: “Come descriverei questa canzone? C’è troppa retorica sulle canzoni. Se ci vuoi vedere qualcosa, sei libero di farlo. Se dovessi associarla a un paesaggio di Roma? Il Gianicolo. Perché è il mio posto preferito e ‘Bel venerdì’ è la mia canzone preferita”.