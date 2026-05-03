Usa, Trump: "In Germania ridurremo le truppe. Ne stiamo tagliando oltre 5mila"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti ridurranno in modo significativo la presenza di truppe in Germania, intensificando la disputa con il cancelliere Friedrich Merz mentre cerca di ridimensionare l’impegno dell’America per la sicurezza europea. Venerdì il Pentagono aveva inizialmente annunciato che avrebbe ritirato circa 5.000 soldati dalla Germania, ma quando sabato gli è stato chiesto il motivo della mossa, Trump non ha offerto una spiegazione, e ha detto che sarebbe arrivata una riduzione ancora maggiore. “Taglieremo molto di meno. E stiamo tagliando molto più di 5.000”, ha detto Trump ai giornalisti in Florida.