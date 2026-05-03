Usa, il volume del microfono è troppo basso: l'ira di Trump contro i tecnici

Intervenuto ad un evento in Florida, Donald Trump ha sbottato contro i tecnici responsabili dell’impianto audio che, a suo dire, non stavano lavorando bene, costringendolo a gridare a crepapelle per una errata regolazione del volume del microfono. “Digli di alzare il microfono, per favore? Alza il microfono – ha detto Trump -. Lo sai, lo odio. Paghi un sacco di soldi a questi ragazzi, poi ti alzi e il microfono non è acceso correttamente. E poi vogliono i loro soldi, e non mi piace pagare le persone per fare un pessimo lavoro. Mi piace solo pagare le persone. Pago in anticipo. E sto urlando a crepapelle perché il microfono non va bene. Alza il microfono, per favore”