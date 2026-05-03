Ucraina, droni marini di Kiev colpiscono due petroliere russe: il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito due petroliere russe nei pressi del porto di Novorossiysk, sul Mar Nero. In un post su Telegram, ha pubblicato un filmato che, secondo quanto affermato, proviene dalla telecamera di un drone marino utilizzato nell’attacco, in cui si vede il veicolo senza pilota avvicinarsi allo scafo di una grande imbarcazione. Zelensky ha dichiarato che le petroliere appartenevano alla cosiddetta flotta petrolifera ombra della Russia, utilizzata per eludere le sanzioni occidentali e i limiti di prezzo sulle esportazioni energetiche russe. Mosca non ha immediatamente confermato le sue affermazioni.