Taiwan, il presidente Lai in visita di Stato in Eswatini: l'incontro con Re Mswati III

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te è atterrato in Eswatini per una visita di Stato, volta a rafforzare i legami con uno dei pochi alleati diplomatici rimasti, nonostante le crescenti pressioni internazionali da parte della Cina. Lai ha partecipato a una cerimonia militare di benvenuto presso la Mandvulo International Conference Hall insieme al re Mswati III, seguita da colloqui bilaterali tra i due leader. La visita ha incluso la firma di un accordo di assistenza reciproca in materia doganale tra Taiwan, ufficialmente nota come Repubblica di Cina, e il Regno di Eswatini. Lai ha sottolineato lo status di Taiwan sulla scena mondiale, affermando che l’isola autonoma è uno Stato sovrano e non dovrebbe essere esclusa dall’impegno internazionale.