Space X, lanciato il razzo Falcon 9 da una base spaziale in California

Space X ha lanciato il suo razzo Falcon 9 con a bordo un satellite destinato all’osservazione della Terra e al supporto nella gestione delle catastrofi. Il razzo è decollato dalla base spaziale di Vandenberg, in California, nelle prime ore di domenica. Successivamente ha immesso in orbita un totale di 45 carichi utili, ha dichiarato SpaceX. Il satellite CAS500-2, sviluppato dalla Korea Aerospace Industries, ha lo scopo di acquisire immagini ad alta risoluzione della Terra e fornire osservazioni agricole. Contribuirà inoltre alla gestione delle catastrofi, compreso lo sviluppo di sistemi di allerta precoce per gli tsunami. Inizialmente, il lancio del satellite nello spazio era previsto per il 2022 a bordo di un razzo russo, ma è stato rinviato a seguito dell’inizio del conflitto in Ucraina.