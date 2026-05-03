Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatori

Shakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Circa due milioni di spettatori hanno assistito alla show gratuito della popstar colombiana, parte del suo tour mondiale ‘Las Mujeres Ya No Lloran‘, in un tripudio di effetti scenici e droni , con un omaggio al pubblico locale con la scritta ‘Ti amo Brasile’. Altre stelle della musica internazionale, come Madonna nel 2024 e Lady Gaga lo scorso anno, si erano esibite sul celebre litorale della città brasiliana. Shakira ha cantato hit come come ‘Hips Don’t Lie’, “’La Tortura’ e ‘La Bicicleta’. L’iniziativa ha anche un forte impatto economico: secondo le stime, potrebbe generare oltre 150 milioni di dollari di indotto, inserendosi nella strategia di Rio de Janeiro per rilanciare turismo e indotto dopo Carnevale e Capodanno.