Queensland, decine di relitti abbandonati in mare dopo il passaggio del ciclone Koji

Decine di imbarcazioni giacciono naufragate lungo la costa del Queensland, Australia, dopo una stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche estive particolarmente avverse, causate anche dal passaggio del ciclone Koji. Molte sono state abbandonate dai proprietari, lasciando alle autorità statali il compito di occuparsi della bonifica; tuttavia, la lunghezza del processo sta suscitando preoccupazioni riguardo a potenziali danni ambientali. Molti abitanti del posto stanno ancora ripulendo la spiaggia dai detriti mentre le loro case vengono riparate.Sebbene i proprietari delle imbarcazioni siano responsabili della rimozione dei relitti, Maritime Safety Queensland interviene quando questi non agiscono. Eco Barge Clean Seas ha già raccolto 11 tonnellate di detriti dalle acque locali dopo il passaggio di Koji.