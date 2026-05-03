Israele, Netanyahu annuncia l'acquisto di due squadroni di jet militari

“Israele è più forte che mai e deve sempre essere molto più forte dei nostri nemici. Per questo motivo sostengo due principi fondamentali: il potenziamento e l’indipendenza. Per quanto riguarda il potenziamento, stiamo acquisendo due squadroni di velivoli moderni F-35 e F-15IA“. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, annunciando gli ultimi investimenti militari del Paese. “Nel prossimo decennio, aggiungeremo 350 miliardi di shekel (119 miliardi di dollari) al bilancio della difesa, e questo al fine di produrre queste armi in Israele”, ha aggiunto il primo ministro dello stato ebraico.