Iran, Trump: "Teheran vuole fare un accordo. Sono decimati e non sanno chi è il loro leader"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sta esaminando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra. “Vanno molto bene per quanto riguarda quasi tutto, ma stanno andando molto bene, per quanto riguarda l’Iran. Ancora una volta, vogliono fare un accordo. Sono decimati. Hanno difficoltà a capire chi è il loro leader. Non sanno chi sarà il loro futuro perché il loro leader se n’è andato. Il loro leader quello… il loro ex leader, Khamenei. Ma vedremo”, ha detto Trump. Due organi d’informazione semiufficiali iraniani, Tasnim e Fars, ritenuti vicini ai paramilitari della Guardia rivoluzionaria iraniana, hanno affermato che l’Iran ha inviato una proposta di 14 punti attraverso il Pakistan in risposta a una proposta statunitense di nove punti.