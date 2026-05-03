Flotilla, Israele proroga di 48 ore la detenzione di due attivisti

Un tribunale israeliano ha prorogato di 48 ore la detenzione di due attivisti, dopo che la Flotilla diretta a Gaza è stata intercettata dalla marina in acque internazionali. Sabato il ministro degli Esteri spagnolo ha chiesto l’immediato rilascio di Saif Abukeshek, cittadino con doppia cittadinanza spagnola e svedese di origine palestinese, che è stato trattenuto in Israele per essere interrogato insieme al brasiliano Thiago Ávila. Un gruppo di assistenza legale ha riferito che entrambi gli uomini hanno iniziato uno sciopero della fame. Decine di altri attivisti sono stati prelevati dalla guardia costiera greca in seguito all’intervento israeliano e condotti sull’isola di Creta.