Cuba, popolazione sempre più affamata con le tessere annonarie del governo mentre i prodotti diminuiscono

La tessera annonaria tascabile del governo cubano circola da più di sessant’anni. Un tempo offriva prodotti in abbondanza, ma negli ultimi anni l’offerta è diminuita con l’aggravarsi della crisi economica dell’isola. Gli scaffali di un negozio statale nella capitale cubana, L’Avana, un tempo erano carichi di merci. Ma ora, a fine aprile, è quasi vuoto, con quasi nulla da offrire ai suoi 5.000 clienti che dipendono dal negozio per il cibo sovvenzionato. Questi negozi nel paese socialista, dove quasi 10 milioni di persone facevano affidamento sulle tessere annonarie per acquistare cibo e altri prodotti sovvenzionati, si stanno riducendo rapidamente mentre i cubani lottano per far quadrare i conti con salari e pensioni magri mentre i prezzi dei beni di prima necessità salgono alle stelle. Il leader rivoluzionario Fidel Castro istituì la tessera annonaria – “la libreta” – all’inizio degli anni ’60. Offriva beni fortemente sovvenzionati che andavano dal latte, al pesce, alle sigarette. Ogni mese, i cubani sapevano che la cantina a cui erano stati assegnati sarebbe stata rifornita di tutto ciò di cui avevano bisogno entro il primo del mese. Adesso gli scaffali sono vuoti e la libreta offre pochissimi prodotti.