Primo Maggio, Landini: “Festa del lavoro ogni mese perché il governo non si scordi dei lavoratori”

“Io sono per fare una proposta, sono per proporre che la festa del lavoro si faccia ogni mese. Così in sei mesi, con sei decreti, cambiamo questo Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, riferendosi al decreto Lavoro approvato dall’esecutivo, alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. “Siccome il governo si ricorda che esistono i lavoratori una volta all’anno, quando è il 1 maggio e poi se ne scorda per gli altri 34, 364 giorni. Ecco, io sono per proporre che si cambi il calendario”, ha continuato Landini aggiungendo: “C’è la festa del lavoro ogni mese, così spero che ogni mese si occupino dei lavori, ma non per far propaganda, per far delle cose serie. Perché qui siamo molto spesso alla propaganda”.