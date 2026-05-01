Primo Maggio, Acampora (PizzAut): "Meloni celebra il lavoro con i ragazzi esclusi, messaggio profondo"

Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. “La presidente ha mangiato con tutti i ragazzi, le abbiamo fatto una pizza particolare, una ‘pizza Italia’, con i colori della bandiera italiana: l’ha mangiata tutta, le è piaciuta molto. È stata al tavolo tutto il tempo con i ragazzi, chiacchierando con loro. Davvero un incontro bello che mi ha sorpreso, che è andato oltre ogni formalità”, ha detto Nico Acampora, fondatore di PizzAut, al termine della visita di Giorgia Meloni nella sede monzese della pizzeria. La premier, che si è intrattenuta un’ora con i ragazzi, li ha omaggiati di una bandiera italiana.

Acampora ha poi sottolineato l’importanza della visita in un giorno come questo: “Io credo che passare il Primo Maggio in un luogo di lavoro così particolare sia un messaggio profondo. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e celebrare il lavoro con ragazzi che di solito sono esclusi dal mondo del lavoro credo sia un messaggio potente, una scelta importante. Si è messa a parlare con i ragazzi senza nessun pregiudizio. Letizia, che è una ragazza autistica, che prima di PizzAut non parlava, le è praticamente stata attaccata tutto il tempo, le ha regalato un braccialetto e una collanina che ha fatto per lei. La presidente li ha messi subito, ho visto che è andata via che li aveva ancora indosso”. Acampora ha infine spiegato che alla presidente Meloni ha chiesto “un’attenzione al tema della disabilità e in particolare al tema dell’autismo, anche nella dimensione del lavoro. Lei si è dimostrata molto disponibile, abbiamo parlato anche di alcune norme che potrebbero essere migliorate”.