Florida, al Prairie Creek Conservation Cemetery sempre più persone scelgono le sepolture ecologiche

Poiché negli ultimi anni è aumentato l’interesse per forme alternative di sepoltura, alcuni si sono rivolti a sepolture ecologiche o di conservazione, per ridurre l’impatto ambientale del loro passaggio. Mentre le pratiche convenzionali come l’imbalsamazione fanno uso di noti agenti cancerogeni come la formaldeide, mentre le cremazioni bruciano combustibili fossili per produrre energia, le sepolture naturali o ecologiche sono quelle che riducono al minimo l’uso di materiali non rinnovabili. Al Prairie Creek Conservation Cemetery in Florida, le sepolture naturali sono combinate con la conservazione del territorio. Le tombe vengono scavate a mano e i corpi vengono sepolti solo in bare o sudari realizzati con materiali biodegradabili come bambù o cotone. Non sono ammessi corpi e cripte imbalsamate e, per seppellire i resti cremati, devono essere in urne biodegradabili e prive di sostanze chimiche. L’idea è lasciare che il corpo si decomponga naturalmente. Secondo il Green Burial Council, una sepoltura verde cattura circa 25 libbre (11,34 kg) di carbonio.