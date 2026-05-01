Dl Lavoro, Landini: “Governo ha deciso senza aprire una trattativa con nessuno”

Il governo “non ha discusso. Questo decreto l’hanno fatto loro, non c’è stato alcun tavolo di trattativa con il sindacato. Non hanno proprio discusso con nessuno”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando del decreto Lavoro approvato dall’esecutivo alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. “Quindi noi la trattativa ce l’abbiamo aperta con le associazioni imprenditoriali, con Confindustria, con Confcommercio, con Confapi, con l’associazione delle cooperative, con gli artigiani. Sono le parti sociali che stanno discutendo”, ha proseguito Landini, osservando che “il governo non è che lo sta facendo, ha deciso un decreto che ma non ha aperto nessuna trattativa con nessuno”.