Dl Lavoro, Fumarola (Cisl): “Ulteriore passo avanti”

“Questo ulteriore provvedimento che va nella direzione anche di una serie di richieste che la Cisl ha fatto nel corso di questi mesi, io penso che sia un ulteriore passo in avanti“. Lo ha detto la segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando del decreto Lavoro approvato dall’esecutivo alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. I sindacati hanno scelto Marghera perché “rappresenta un insieme di aspetti positivi ma anche di criticità. Gli aspetti positivi sono sicuramente un sistema produttivo importante. Sulla criticità noi siamo partiti da quello che è accaduto ai 37 lavoratori licenziati perché sostituiti dall’algoritmo. Noi non abbiamo paura dell’intelligenza artificiale ma deve essere governata attraverso la contrattazione e poi l’abbiamo scelta perché a Marghera c’è una presenza di comunità di lavoratori e lavoratrici immigrate che vivono delle difficoltà, primo su tutti l’abitare, il tema della casa”.