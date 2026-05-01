Bosnia, lavoratori protestano contro la chiusura di un'acciaieria storica

Diverse migliaia di persone si sono radunate venerdì a Zenica, portando striscioni e bandiere sindacali, per celebrare il ‘Labor Day’ con una protesta contro la probabile chiusura di un’acciaieria nella città centrale della Bosnia dopo che la produzione era stata sospesa la scorsa settimana a causa di perdite finanziarie. La folla si è radunata davanti all’edificio direzionale dell’acciaieria Nova Zeljezara Zenica, sventolando bandiere e fischiettando prima di stare dietro gli striscioni sindacali per l’inno nazionale. L’acciaieria, che oggi opera sotto il nome di Nova Zeljezara Zenica e impiega circa 2.000 persone, è stata fondata più di 130 anni fa. È stata posseduta e gestita dal colosso globale dell’acciaio ArcelorMittal per più di due decenni fino allo scorso anno, quando ha venduto una quota di controllo al gruppo Pavgrod con sede in Bosnia. Lo stabilimento è stato la spina dorsale dell’economia bosniaca per gran parte del XX secolo e, al suo apice nei primi anni ’90, impiegava circa 22.000 persone. È in costante declino da quando è stata riavviata la produzione dopo l’interruzione durante la guerra interetnica in Bosnia del 1992-95, con un’accelerazione della recessione dopo la crisi finanziaria globale del 2008. Il gruppo Pavgrod è in trattative con il governo della Federazione bosniaco-croata, che possiede una quota dell’8% nell’azienda, sulle modalità per superare la crisi e ristrutturare la produzione. Le proposte includono che il governo acquisisca una quota di controllo per prevenire il fallimento.