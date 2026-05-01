Anpi Milano: “Su antisemitismo non prendiamo lezioni da Meghnagi”

“Noi abbiamo un rapporto con la Brigata Ebraica, non con la comunità. Il dottor Meghnagi purtroppo ha un astio nei confronti dell’Anpi che risale a molto tempo fa, dire le cose che ha detto francamente è vergognoso: dice che l’Anpi alimenta l’antisemitismo. Voglio ricordare che noi venerdì partiamo con 300 ragazzi delle scuole per visitare i campi di sterminio. Noi sull’antisemitismo non prendiamo le lezioni da quel signore lì”. Così il presidente dell’Anpi di Milano Primo Minelli, a margine del corteo del Primo maggio, rispondendo a chi gli chiedeva se dopo le dure polemiche con il presidente della comunità ebraica Walker Meghnagi seguite ai fatti del 25 Aprile, ci fosse aperto un dialogo.

Proprio sul tema della cacciata della Brigata Ebraica dal corteo della festa della Liberazione, Minelli ha aggiunto: “Non c’è dubbio che quello che è successo è quasi stato provocato, perché erano stati dati degli affidamenti e questi affidamenti sono venuti meno. Quindi da questo punto di vista le polemiche sono state quasi automatiche. Poi non c’è dubbio che c’è un clima che bisogna svelenire, un clima che in qualche modo ha incattivito gli animi. Noi faremo di tutto, anche se devo dire che da altre parti non ci sono grandi volontà, perché quando viene detto parliamo con pacatezza la risposta ‘l’anno prossimo faremo di peggio’. Allora a quel punto noi insisteremo nel dialogo, però bisogna essere in due e essere d’accordo”.