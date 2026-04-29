Usa, Re Carlo III e Camilla accolti alla Casa Bianca da Donald e Melania Trump

Martedì sera il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno accolto re Carlo III e la regina Camilla alla Casa Bianca in occasione di una cena di Stato. Martedì mattina, Carlo ha tenuto un discorso davanti a una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti, durante la quale ha ripetutamente sottolineato i legami storici e culturali che, secondo lui, hanno cementato un legame duraturo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Carlo è solo il secondo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Congresso. Sua madre, la regina Elisabetta II, tenne un discorso simile nel 1991, sottolineando i legami storici tra i due paesi e l’importanza dei loro valori democratici.