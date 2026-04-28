Re Carlo III al Congresso a Washington, standing ovation per il sovrano – La diretta

Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Poi il sovrano tiene un discorso davanti al Congresso a Washington, , divenendo il secondo monarca britannico a ricevere questo onore, dopo il discorso di sua madre, la regina Elisabetta II, nel 1991. “Prego con tutto il mio cuore che la nostra alleanza continui a difendere i nostri valori condivisi con i nostri partner in Europa, nel Commonwealth e nel mondo”, ha detto Carlo.

Il discorso di Re Carlo III al Congresso a Washington Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Poi il sovrano tiene un discorso davanti al Congresso a Washington Inizio diretta: 28/04/26 21:00 Fine diretta: 28/04/26 23:00

Inserire il video in un nuovo Articolo