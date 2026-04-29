Usa, Donald Trump a Re Carlo III: "Il discorso al Congresso è stato fantastico"

Il presidente Donald Trump ha ospitato re Carlo III e la regina Camilla per una cena di Stato nella Sala Est della Casa Bianca. I due leader si sono incontrati in privato nello Studio Ovale per un colloquio che Trump ha poi definito «davvero positivo», aggiungendo che Carlo III è una «persona fantastica». Circa 130 gli ospiti della cena. Durante un discorso di circa 20 minuti al Congresso all’inizio della giornata il re, che è espressamente apolitico, non ha mai criticato direttamente Trump. Tuttavia, il contrasto era a tratti evidente e alcuni commentatori britannici hanno descritto il suo discorso come più politico di quanto si aspettassero. Carlo è in visita negli Stati Uniti per quattro giorni con l’intento sia di celebrare l’indipendenza americana sia di ricucire i rapporti logori tra il Paese e il Regno Unito. Non è certo arrivato a Washington come figura di opposizione a Trump. Carlo e Camilla proseguiranno il loro tour negli Stati Uniti questa settimana con tappe a New York City e in Virginia. Nel corso della cena di Stato il presidente americano Donald Trump si è congratulato con Re Carlo per “il fantastico discorso che ha tenuto oggi al Congresso”.