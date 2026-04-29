Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gang

Operazione dei Carabinieri all’alba a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni. Lo riferisce in un comunicato il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, prevede gli arresti domiciliari per tre indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine – condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e della Stazione di Melicucco – riguarda una presunta baby gang responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le accuse contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali. Nel corso delle indagini sarebbe emersa anche una frase choc: “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale“.