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mercoledì 29 aprile 2026

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Texas, il maltempo provoca feriti e sfollati: le immagini da Mineral Wells

LaPresse
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Il maltempo ha devastato alcune zone del Texas, causando il ricovero in ospedale di almeno due persone, mentre venti violenti hanno divelto i tetti delle case e raso al suolo edifici. Numerose abitazioni e attività commerciali sono state danneggiate e diverse famiglie sono rimaste senza casa a Mineral Wells, una piccola città a ovest di Fort Worth. Due persone sono state portate in ospedale e altre con ferite lievi sono state curate sul posto. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o persone disperse.