Meloni: "I conti sono molto in ordine, pesano i debiti del Superbonus"

“Che i conti non siano in ordine, non mi pare corretto dirlo. I conti sono molto in ordine. Noi, quando ci siamo insediati, avevamo un deficit all’8,1%, oggi ce l’abbiamo al 3,1%. La previsione del governo era 3,3%, abbiamo fatto meglio delle nostre stesse previsioni. Avrei voluto scendere sotto il 3? Certo, avrei voluto fare ancora meglio, ma nessuno può dire che l’Italia oggi non ha i conti in ordine, può dire che li aveva molto in disordine ieri”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo informale ad Agia Napa, Cipro. “E purtroppo quel disordine ancora pesa. Perché io finirò di pagare i debiti del Superbonus quando arriveranno le elezioni politiche e quindi qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo, per 5 anni, doveva ripagare e questo anche pesa”, sottolinea.