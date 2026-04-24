Iran, il portavoce Baghaei: "Gli Usa non mostrano buona volontà, ma malizia"

Giovedì i funzionari iraniani hanno smentito le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a una frattura nella leadership del Paese. “Le affermazioni che si sentono secondo cui l’Iran sarebbe frammentato o incapace di prendere decisioni sono una sorta di proiezione”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, durante un’intervista televisiva. “La questione nucleare non può più essere l’argomento principale dei negoziati; al contrario, il tema è porre fine alla guerra in modo da garantire gli interessi del Paese“, ha aggiunto, specificando che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti rappresenta una violazione del diritto internazionale. “Ciò dimostra che la parte americana non solo non sta mostrando buona volontà, ma usa malizia. Se non siete in grado di adempiere ai vostri impegni minimi durante il cessate il fuoco, come potete pretendere che ci sia fiducia in voi per l’attuazione di un accordo più completo?”, ha chiesto retoricamente il portavoce.