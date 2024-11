Foto Federazione Cricket Italiana

È la prima volta nella storia di questo sport. Il 24enne giocatore azzurro ha già all’attivo quattro presenze con la Nazionale Italiana

Per la prima volta nella storia, un giocatore italiano di Cricket entra nella mega-asta delle franchigie della Indian Premier League, il più importante torneo di Cricket al mondo nel formato T20. Thomas Draca, 24 anni, già all’attivo quattro presenze con la Nazionale Italiana, è elencato al 345° posto nella registrazione per l’asta che si svolgerà a Jeddah, in Arabia Saudita, il 24 e 25 novembre, in cui le squadre sceglieranno i giocatori per la prossima stagione.

Dopo le ottime prestazioni con i Brampton Wolves nella Global T20 Canada 2024, con 11 wicket conquistati in sole sei partite, i Mumbai Indians hanno ingaggiato Draca per l’ultima stagione della ILT20 e ora potrebbero fare un’offerta per lui nella mega asta IPL 2025. Si tratta di un risultato straordinario per tutto il movimento del Cricket italiano che dimostra la sua costante crescita anche in campo internazionale.

Fondata nel 2007 dal Board of Control for Cricket in India (BCCI), l’autorità nazionale che governa lo sport più popolare dell’India, la IPL (Indian Premier League) è composta da 10 squadre appartenenti alle principali città in tutto il territorio indiano. Oltre a essere il campionato di Cricket per club più famoso al mondo, è anche uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il pianeta. Un valore del marchio di oltre 11 miliardi di dollari e un giro d’affari legato ai diritti tv che supera i 6 miliardi di dollari, numeri paragonabili a quelli della Premier League di calcio o del football NFL.

In vista dell’asta, l’Indian Cricket Board ha annunciato che 1.574 giocatori (1.165 indiani e 409 all’estero) si sono iscritti per far parte della mega asta IPL 2025. L’elenco include 320 giocatori con un cap, 1.224 giocatori senza cap e 30 giocatori di Associate Nations. Tra il numero totale di giocatori registrati, il Sudafrica è la nazione con il maggior numero con 91. Da oggi anche l’Italia, grazie al lavoro della Federazione Cricket Italiana, è presente nell’elenco, con la speranza che Thomas Draca possa essere scelto da una franchigia e far parte della prossima prestigiosissima lega indiana.

