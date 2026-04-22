Ucraina, Zelensky: "Fondamentale che pacchetto Ue da 90 miliardi venga sbloccato"

(LaPresse) “È fondamentale che il pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro per l’Ucraina venga sbloccato. Non ci possono essere più motivi per bloccarlo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Ue ha chiesto all’Ucraina di riparare l’oleodotto Druzhba, distrutto dalla Russia. Lo abbiamo riparato. Ci auguriamo che anche l’Ue rispetti gli impegni presi”, ha spiegato. “Da tempo non si registrano progressi nemmeno sull’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia per questa guerra, il che è particolarmente problematico ora che gli Stati Uniti stanno allentando le restrizioni. Bisogna mantenere la pressione affinché i russi non si sentano liberi di condurre la guerra impunemente”, ha aggiunto.