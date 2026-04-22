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mercoledì 22 aprile 2026

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Iran, lanciamissili balistici durante le manifestazioni pro-militari a Teheran

LaPresse
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(LaPresse) Gli estremisti iraniani si sono radunati martedì sera con membri della Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana che apparentemente hanno portato missili balistici agli eventi di Teheran. Un filmato trasmesso dalla televisione di Stato iraniana mostra uomini che trasportano fucili d’assalto in stile Kalashnikov su un missile che assomiglia a un missile balistico Qadr nella capitale iraniana, Teheran, a bordo di un lanciatore mobile. I sostenitori hanno scandito slogan anti-USA e anti-Israele.