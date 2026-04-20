Iran, Crosetto: "Su Hormuz, mandato Onu rischia di essere boicottato dalla Russia"

“Oggi ho assistito a questa polemica su Hormuz, se dobbiamo andare o no senza il mandato dell’Onu. Io sono stato il primo a parlare di necessità di un mandato dell’Onu, ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell’Onu sarebbe molto meglio per tutti. Ma ho visto che l’Onu può essere bloccato in Consiglio di sicurezza dal primo che si alza e lo blocca”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto durante la presentazione dell’ultimo libro di Carlo Calenda a Roma. “Allora se io devo scegliere, pragmaticamente sulla necessità di mettere in sicurezza Hormuz anche con una coalizione internazionale senza il mandato dell’Onu, perché quella crisi mi entra nelle case di ogni italiano, soprattutto il più debole, lo faccio anche senza il mandato che vorrei a tutti i costi – ha aggiunto -, ma che magari mi viene fermato dalla Russia. Questo io intendo quando dico che ci vuole un po’ più di pragmatismo e non l’ideologia, perché altrimenti qualunque scusa è buona.”