Iran, Netanyahu: "Israele non ha ancora finito il lavoro"

Israele “non ha ancora finito il lavoro” in Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una cerimonia per il Giorno dei Caduti a Gerusalemme. Il mondo riconosce la determinazione di Israele a difendersi e “a difendere l’umanità dal fanatismo barbarico”, ha affermato. Israele e gli Stati Uniti, ha aggiunto Netanyahu, “si stanno caricando sulle spalle l’intera civiltà occidentale”.

“La nostra bandiera è piantata dalle profondità della Striscia di Gaza fino alla corona del Monte Hermon, e i nostri piloti controllano i cieli della regione come prova definitiva della nostra superiorità sull’asse iraniano. Non abbiamo ancora terminato il lavoro, ma il mondo riconosce già la nostra determinazione a difendere noi stessi, e non solo noi stessi, ma a difendere l’umanità dal fanatismo barbaro”