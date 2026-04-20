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lunedì 20 aprile 2026

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Iran, Netanyahu: "Israele non ha ancora finito il lavoro"

LaPresse
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Israele “non ha ancora finito il lavoro” in Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una cerimonia per il Giorno dei Caduti a Gerusalemme. Il mondo riconosce la determinazione di Israele a difendersi e “a difendere l’umanità dal fanatismo barbarico”, ha affermato. Israele e gli Stati Uniti, ha aggiunto Netanyahu, “si stanno caricando sulle spalle l’intera civiltà occidentale”.

“La nostra bandiera è piantata dalle profondità della Striscia di Gaza fino alla corona del Monte Hermon, e i nostri piloti controllano i cieli della regione come prova definitiva della nostra superiorità sull’asse iraniano. Non abbiamo ancora terminato il lavoro, ma il mondo riconosce già la nostra determinazione a difendere noi stessi, e non solo noi stessi, ma a difendere l’umanità dal fanatismo barbaro”