Remigrazione, a Milano la manifestazione dei Patrioti. Tensioni FI-Lega – La diretta

A Milano, in piazza del Duomo, va in scena oggi 18 aprile la manifestazione dei Patrioti, protagonista la Lega, un evento criticato dalle opposizioni soprattutto per il tema della remigrazione, che inizialmente pareva essere al centro dell’iniziativa ma che negli ultimi giorni è un po’ sfumato, al punto che Roberto Vannacci ha annunciato che non ci sarà.
Tensioni Lega-Forza Italia
A Milano intanto Forza Italia e le seconde generazioni hanno organizzato un sit-in come contromanifestazione al corteo a favore della remigrazione che si terrà nel pomeriggio e che è supportato dalla Lega di Matteo Salvini. Dalle 10 di questa mattina, il presidio pacifico “Con coraggio – L’Italia che vuole essere raccontata” si è riunito all’Arco della Pace. Presenti Amir Atrous, responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, Simohamed Kaabour, consigliere comunale di Genova, e Abdullah Badinjki, assessore del comune di Paullo.
Dopo il referendum, “siamo ancora più forti, uniti e a lavorare accelerando sulle riforme a partire dalla responsabilità civile dei magistrati, che come tutti gli altri lavoratori devono pagare per i loro errori”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.
“Io non ho paura, noi non abbiamo paura. Col cuore felice, certo un pochino dispiaciuto che questa straordinaria manifestazione di piazza sia stata presentata come una piazza sovversiva, razzista, fascista e persino nazista. Evviva la libertà, evviva i patrioti dei nostri Comuni e delle nostre Regioni, fate sventolare tutte le bandiere delle Regioni italiane. Evviva le donne e gli uomini liberi, coraggiosi e senza paura”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano.
“Questa piazza chiede la pace, non con le bandiere della pace dei centri sociali che anche oggi hanno cercato lo scontro con la polizia. Quella è la pace dei delinquenti. Questa piazza” chiede la pace “davanti a una delle chiese cristiane più belle del mondo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.
“Ieri c’è stata l’accoppiata malefica Fmi-Commissione europea. Il Fondo monetario internazionale è governato da marziani. Dice che per fronteggiare il caro luce e gas, bisogna lavorare di meno e illuminare di meno queste città. Chi è quella mente poco illuminata che risponde di spegnere l’interruttore di casa sua? Una delle cose da fare subito, lo chiedono la Lega e il governo e se non arriva una risposta positiva nell’arco di alcuni giorni siamo pronti a fare da soli è sospendere le regole fuori dal mondo del Patto di stabilità che stanno bloccando la nostra economia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano.
“Questa è una piazza che vuole la pace, non le armi e la guerra. Torniamo a investire in dialogo e democrazia, non in armi e sanzioni. I nostri figli non hanno bisogno dell’esercito europeo, invocato da una persona abbastanza permalosa. Dico no all’esercito europeo voluto da Macron e dai suoi simili”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano.
“L’abbraccio di piazza Duomo a un amico e a un patriota che si chiama Orban. Hai difeso i confini e combattuto contro i trafficanti di uomini e di armi, noi siamo qui per proteggere i confini, continuiamo insieme questa battaglia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano.
“L’ha detto persino il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: bisogna cambiare chi governa quest’Europa. La genialata di Ursula von der Leyen è un nuovo lockdown. No, abbiamo già dato, non abbiamo nessuna intenzione di chiudere le scuole e le fabbriche, vogliamo vivere, studiare e lavorare”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano. “Gli Usa in queste ore hanno sospeso fino al prossimo 16 maggio le sanzioni al petrolio russo, non l’ha fatto uno Staterello dell’ex Urss, l’ha fatto la più grande democrazia mondiale e io dico che, se lo fanno a Washington, lo devono fare anche a Bruxelles. Piuttosto che chiudere scuole e ospedali torniamo a prendere energia da tutto il mondo, Russia compresa”, ha aggiunto.
“E’ incredibile che certa sinistra, che ha la parola ‘democratico’ solo nel nome, volesse impedire a queste migliaia di persone di riunirsi. Il nostro saluto al sindaco Sala e ai centri sociali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano. I presenti in piazza Duomo hanno fischiato per alcuni secondi e rumoreggiato.
Tensione a Milano, in Via Borgogna, durante il corteo organizzato contro il ‘Remigration summit’ organizzato dalla Lega e dai patrioti a Milano. I manifestanti hanno lanciato petardi, bottiglie di vetro e fumogeni e le camionette della polizia hanno risposto con idranti e lacrimogeni.
“Giacomo Bongiorni“, l’uomo aggredito e ucciso a Massa “è un padre che non c’è più, a cui dedicherei un minuto di silenzio, a sua moglie e a suo figlio”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in chiusura della manifestazione dei Patrioti europei, a Milano. Piazza Duomo ha osservato un minuto di silenzio. “Grazie Giacomo e scusaci, perché non si può morire per aver richiamato alla buona educazione”, ha aggiunto.
“Cari amici, caro Matteo, cari Patrioti d’Italia e di tutta Europa, è un piacere e un grande onore essere qui con voi a Milano in piazza Duomo. Siamo davanti a questa cattedrale maestosa che si innalza verso il cielo da diversi secoli, è la prova vivente della difesa cristiana e della grandezza del popolo italiano. Qui batte il cuore dell’Italia che lavora, che produce e che esporta nel mondo. Qui ogni giorno da diverse generazioni industriali, artigiani, commercianti e lavoratori fanno la prosperità di questa regione e di tutta la nazione italiana”. Lo ha detto Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.
In Francia “stiamo per dire addio a Macron. Con Marine Le Pen stiamo facendo una battaglia per permettere al nostro popolo di ritrovare l’orgoglio. Una vittoria del Rassemblement National non sarà una vittoria solo francese, ma di tutte le nazioni europee”. Lo ha detto Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.
“Questa Italia che lavora e che non abbassa mai la testa ha portato per difendere un uomo libero, coraggioso che non l’ha mai tradita che è Matteo Salvini. Matteo ha preso decisioni quando altri facevano discorsi, quando era ministro dell’Interno ha protetto le frontiere, fermato con coraggio gli sbarchi di migranti clandestini. Per questo è stato attaccato senza sosta dall’estrema sinistra, trascinato davanti ai tribunali e accusato di aver fatto il suo dovere. Oggi la giustizia italiana lo ha completamente assolto e vorrei dire che la sua battaglia, è la nostra battaglia, di tutti i popoli europei che rifiutano di cedere di fronte all’immigrazione di massa”. Lo ha detto Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano.
“Il governo criminale di Pedro Sanchez ha regolarizzato più di mezzo milione di immigrati clandestini. Le conseguenze sono note a tutti e saranno subite da tutta Europa”. Così in un videomessaggio il leader di Vox, Santiago Abascal, in occasione della manifestazione dei Patrioti europei, in piazza del Duomo, a Milano.
“Sappiamo tutti che in Ungheria non si è trattato di elezioni leali, la Commissione europea ha interferito con una massiccia censura sui social media, massicce interferenze finanziarie e massicce manipolazioni psicologiche”. Lo ha detto Martin Helme, presidente di Ekre, partito conservatore in Estonia, in occasione della manifestazione dei Patrioti europei, in piazza Duomo, a Milano. “E’ stata una destituzione sinistra e brutale di un governo sovranista che ha portato a una presa di potere, di fatto, di una potenza straniera attraverso collaboratori interni”, ha aggiunto.
È arrivato in pizza Duomo, a Milano, il corteo organizzato dalla Lega in occasione della manifestazione dei Patrioti europei, ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’, sulle note della canzone ‘O mia bela Madunina’. In piazza sono presenti anche dieci trattori vicino all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II. Sul palco campeggia la scritta a caratteri cubitali ‘In Europa padroni a casa nostra’ e in un angolo la scritta ‘Basta con le follie di Bruxelles’, tra cui vengono citate l’accordo Ue-Mercosur, il riarmo, il Digital Services Act, la farina di grilli. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, chiuderà l’evento, prima di lui interverrà anche il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Saranno presenti, secondo quanto fa sapere il partito, speaker da tutta Europa, come Martin Helme (presidente EKRE, Estonia), Udo Landbauer (vice governatore della Bassa Austria, FPÖ), Tom Van Grieken (presidente Vlaams Belang, Fiandre), Afroditi Latinopoulou (presidente Foni Logikis, Grecia), Geert Wilders (leader PVV, Paesi Bassi) e Jordan Bardella (presidente Rassemblement National, Francia). Previsti anche i videomessaggi di Santiago Abascal (presidente Vox, Spagna) e Andrej Babiš (primo ministro, leader Azione dei Cittadini Insoddisfatti 2011, Repubblica Ceca). Presenti anche numerose delegazioni, in particolare dall’Ungheria, dalla Lettonia e dalla Polonia.
“Siamo qui per manifestare per la nostra identità: un’identità cristiana fatta di popoli, di cultura, di tradizioni che vogliamo rivendicare con orgoglio”. A dirlo è Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, a margine della manifestazione “Senza paura – Padroni a casa nostra” organizzata a Milano dai Patrioti europei. “La piazza è composta da amministratori, sindaci, consiglieri comunali e parlamentari del partito. In quanto europarlamentare, rivendico i risultati ottenuti a Bruxelles sul pacchetto immigrazione. La Lega ha votato contro le decisioni contestate e in parte ha contribuito a modificarle”. Alla domanda sugli alleati che hanno preso le distanze dalla manifestazione, tra cui il generale Roberto Vannacci e Forza Italia, Ceccardi ha risposto: “Chi cambia strada sono affari suoi. La nostra strada è ben dritta, ben delineata”. Sulle critiche di Forza Italia, ha aggiunto: “Ritengo che vietare o impedire una libera manifestazione del pensiero sia da regimi totalitari”, ha concluso Ceccardi.
Al via da corso Venezia, a Milano, il corteo organizzato dalla Lega in occasione della manifestazione dei Patrioti europei dal titolo ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’. Presenti circa 2mila persone dirette in piazza Duomo dove alle 15 inizierà l’evento. In testa al serpentone un trattore recante la scritta ‘L’agricoltura merita rispetto e dignità’ e in prima fila, dietro lo striscione ‘Padroni a casa nostra’, sindaci, amministratori ed esponenti del Carroccio con la fascia ‘Padroni a casa nostra’. Tra i big, presenti la vicesegretaria Silvia Sardone e il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Numerosi gli slogan contro la sinistra e anche contro le contro-manifestazioni organizzate anche dai centri sociali.
“Remigration è un’invenzione giornalistica”. A dirlo è il senatore della Lega Massimiliano Romeo, a margine del corteo “Padroni a casa nostra – Senza paura”, organizzato a Milano da movimenti patrioti europei con partenza da corso Palestro. Romeo ha illustrato la posizione del partito su due assi: sostenere i popoli nei loro paesi d’origine e rimpatriare i clandestini, sottolineando che dal 2022 i rimpatri sono raddoppiati, passando da 3.500 a 7.000. Sul motivo della presenza in piazza, ha dichiarato: “Siamo qui per difendere la nostra terra, per difendere l’orgoglio leghista, e soprattutto per chiedere – ha proseguito Romeo – Che i nostri cittadini e le nostre imprese, in una situazione di grave difficoltà causata dal costo dell’energia, vengano aiutati”. Il senatore ha quindi rivolto una richiesta all’Unione europea: applicare la deroga al Patto di stabilità e non sanzionare l’Italia. In assenza di un accordo, ha avvertito, il paese dovrà “fare da sola”. Sulla dissociazione di Forza Italia dalla manifestazione, Romeo ha ridimensionato la questione: “Sarà stata una minima parte di Forza Italia che evidentemente non ha compreso il motivo della nostra manifestazione”, ha concluso Romeo.
“No, non sarò alla manifestazione indetta dalla Lega a Milano il 18 aprile in piazza Duomo. Mi sembra tuttavia di capire che le tematiche principali della manifestazione siano cambiate: sembrerebbe che la remigrazione sia passata in secondo piano se non addirittura sia stata cancellata dall’agenda con gran gaudio degli esponenti ‘post-ideologici’ e ‘progressisti’ di quel partito”. Lo ha detto a Milano Quotidiano il leader di Futuro Nazionale ed europarlamentare Roberto Vannacci, alla vigilia della manifestazione della Lega a Milano che non parla più di remigrazione, come inizialmente, ma ha come titolo ‘Senza paura – in Europa padroni a casa nostra’.
“Ecco, io invece non mi vergogno di parlarne e, come sempre coerente con le mie idee e i miei principi, sostengo che la remigrazione debba essere uno strumento fondamentale e necessario nei i prossimi anni per evitare il collasso totale della nostra società. Una destra seria, pura, orgogliosa che non ha timore né si vergogna di fare la destra: questa la differenza tra noi…e gli altri! E sembrerebbe che questa destra pura e orgogliosa nelle ultime settimane sia diventata anche contagiosa….avanti così!”, conclude l’eurodeputato Vannacci.
“La coalizione di Centrodestra è più unita che mai. Certamente come diciamo sempre ci sono sensibilità diverse, siamo partiti diversi ma siamo anche uniti da un progetto comune per il Paese. E’ quello che conta davvero e, a differenza della sinistra, abbiamo valori e idee che ci accomunano”. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di ‘Voce Libera’ – prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack – se la manifestazione della Lega di oggi a Milano con lo slogan ‘Senza paura – in Europa padroni a casa nostra’ non stoni con il lavoro che sta facendo la premier Giorgia Meloni, insieme ai ministri Tajani e Crosetto, per costruire una coalizione europea che riapra lo Stretto di Hormuz e salvi l’economia europea e italiana.