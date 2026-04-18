Remigrazione, a Milano la manifestazione dei Patrioti. Tensioni FI-Lega – La diretta

A Milano, in piazza del Duomo, va in scena oggi 18 aprile la manifestazione dei Patrioti, protagonista la Lega, un evento criticato dalle opposizioni soprattutto per il tema della remigrazione, che inizialmente pareva essere al centro dell’iniziativa ma che negli ultimi giorni è un po’ sfumato, al punto che Roberto Vannacci ha annunciato che non ci sarà.

Tensioni Lega-Forza Italia

A Milano intanto Forza Italia e le seconde generazioni hanno organizzato un sit-in come contromanifestazione al corteo a favore della remigrazione che si terrà nel pomeriggio e che è supportato dalla Lega di Matteo Salvini. Dalle 10 di questa mattina, il presidio pacifico “Con coraggio – L’Italia che vuole essere raccontata” si è riunito all’Arco della Pace. Presenti Amir Atrous, responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, Simohamed Kaabour, consigliere comunale di Genova, e Abdullah Badinjki, assessore del comune di Paullo.