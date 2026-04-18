Iran, Trump: “Senza accordo, il blocco dei porti resta”. E Teheran richiude Hormuz – La diretta

Malgrado il cessate il fuoco in vigore già da giorni, non scende la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dall’Arizona, dove si trova in visita, Donald Trump ha ribadito le proprie mire sull’uranio di Teheran, aggiungendo che senza un accordo sul nucleare il blocco navale imposto dalla Casa Bianca sui porti iraniani resterà in vigore.
Secca la replica del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf: “Se il blocco americano continuerà, chiuderemo di nuovo lo Stretto di Hormuz”. Minaccia che si è concretizzata nel corso della mattinata di oggi.
۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
۲- با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.
۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند.
La Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica Islamica (1° aprile) e del compleanno del suo defunto padre, che ricorre domani.
Nella dichiarazione diffusa tramite Telegram, Mojtaba Khamenei ha elogiato la difesa dell’Iran da parte dell’esercito iraniano contro gli Stati Uniti. Nel contesto delle nuove ostilità nello Stretto di Hormuz, ha avvertito che la “valorosa marina iraniana è pronta a infliggere nuove e dure sconfitte ai suoi nemici”. Lo riporta Skynews. La Guida Suprema ha assunto il comando dopo che suo padre e predecessore, Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco statunitense all’inizio della guerra. Si ritiene che anche Mojtaba Khamenei sia rimasto ferito. Da allora non è più stato visto né sentito in pubblico e le sue dichiarazioni vengono diffuse solo per iscritto o lette ad alta voce.
“Finché non raggiungiamo un accordo quadro, non possiamo fissare una data”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, secondo cui un nuovo round di colloqui non potrà avere luogo finché le due parti non raggiungeranno un accordo quadro comune. “L’Iran non accetterà di essere un’eccezione al diritto internazionale” né di “rinunciare ai propri diritti”, ha ribadito, citato da Al Jazeera.
Il presidente libanese Joseph Aoun ha incontrato il primo ministro Nawaf Salam mentre è in corso il cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Hezbollah, il gruppo libanese sostenuto dall’Iran. Secondo una dichiarazione dell’ufficio di Aoun, i due hanno discusso della “disponibilità del Libano ai negoziati” con Israele. Libano e Israele sono in stato di guerra dal 1948. In settimana, gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti si sono incontrati, nei primi colloqui diretti da decenni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, sebbene non sia ancora stata fissata una data. Aoun ha dichiarato di essere pronto ad andare ovunque per “liberare il mio Paese, proteggere il mio popolo e salvare la mia nazione”
Il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha affermato, a margine del Forum diplomatico di Antalya, in Turchia, che il presidente Usa Donald Trump “parla troppo”. Per il viceministro Trump “ha detto cose contraddittorie nella stessa dichiarazione”, “non so esattamente cosa intendesse”, ha ribadito, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alle affermazioni del tycoon che aveva prospettato un ritorno ai bombardamenti in caso di mancato accordo entro mercoledì. L’Iran ritiene che “la guerra non possa portare ad alcun risultato positivo”, ma è pronto a continuare a difendersi in caso di attacco. “Combatteremo fino all’ultimo soldato iraniano”, ha rimarcato. Lo riporta Al Jazeera.
Il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha respinto le affermazioni del presidente americano Donald Trump sull’uranio e ha espresso cautela riguardo ai futuri colloqui tra i due Paesi. Parlando all’Associated Press nella città turca di Antalya, Khatibzadeh ha affermato che gli iraniani non sono pronti per un nuovo ciclo di colloqui faccia a faccia con gli Stati Uniti perché gli americani “non hanno abbandonato la loro posizione massimalista”. Venerdì, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti interverranno in Iran e “prenderanno tutta la polvere nucleare”, riferendosi ai 440 chilogrammi di uranio arricchito che si ritiene siano sepolti sotto siti nucleari gravemente danneggiati dagli attacchi militari statunitensi dello scorso anno.
“Vi avevamo avvisati, ma non ci avete dato retta. Ora GODETEVI il ritorno della situazione dello Stretto di Hormuz al suo stato precedente”. Lo scrive su X Ebrahim Azizi, capo della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale iraniana, aggiungendo uno smile in fondo al post. “È giunto il momento – aveva scritto nelle scorse ore Azizi – di conformarsi al nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz. Queste norme sono stabilite dall’Iran, non dai post sui social media! In base a questo nuovo sistema, solo le navi commerciali autorizzate dalla Marina delle Guardie Rivoluzionarie (IRGC) sono autorizzate a navigare lungo le rotte designate, dopo aver pagato i pedaggi previsti. Se gli Stati Uniti dovessero tentare di creare disagi alle navi iraniane, questa situazione potrebbe essere facilmente modificata”.
“Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l’instabilità che sta diventando la normalità. Il quadro cambia continuamente. Mentre venivo qui l’Iran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è nuovamente chiuso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla 76esima assemblea nazionale di Federalberghi in corso a Roma. “Noi siamo al lavoro ogni minuto per stabilizzare il quadro in scenari che ormai si sono moltiplicati. E per tornare a garantire la libertà di navigazione in un quadrante che è di estrema importanza per molti Paesi. È ovvio che questo oggi ci toglie tantissime energie”, ha aggiunto la premier.
L’Iran non ha ancora acconsentito al prossimo round di negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tasnim citando fonti informate. Stando a quanto riferito, a causa dell’annuncio di Trump di un blocco navale contro l’Iran e delle eccessive richieste degli americani nei negoziati, che continuano a emergere dai recenti scambi di messaggi, Teheran non ha ancora acconsentito al prossimo round di colloqui. L’Iran, viene riferito, ha sottolineato che la moderazione da parte degli americani nei negoziati è una condizione fondamentale per la prosecuzione delle trattative; in caso contrario, Teheran non intende perdere tempo in negoziati logoranti e inutili. Secondo un giornalista di Tasnim, la questione è stata segnalata ai funzionari americani tramite un intermediario pakistano.
L’Iran è ormai isolato da sette settimane, con il blackout di internet che entra nel cinquantesimo giorno dopo 1176 ore. Lo riferisce il gruppo di monitoraggio NetBlocks. “I dati mostrano che questa misura, senza precedenti per una società interconnessa, continua a danneggiare – viene riferito – la vita quotidiana e i diritti umani della maggior parte degli iraniani”.
Secondo fonti iraniane citate dalla Cnn, lunedì si terrà a Islamabad, in Pakistan, un secondo round di negoziati di pace tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti non hanno confermato la programmazione dei colloqui.
Il segretario dell’Associazione delle compagnie aeree iraniane ha annunciato la riapertura degli aeroporti di Teheran Imam Khomeini e Mehrabad, e degli scali di Mashhad, Birjand, Gorgan e Zahedan. Lo riporta Iran International. In precedenza, l’Organizzazione per l’Aviazione Civile aveva annunciato la riapertura di parte dello spazio aereo del Paese a partire dalle 7 di questa mattina ora locale.
“Sia l’aggressione contro l’Iran sia la diffusione della guerra in tutto il Medioriente sono tra i peggiori passi compiuti da alcuni governi. La possibilità di avviare e costruire un serio processo di pace porta in primo piano la questione palestinese, la risoluzione del conflitto e l’opzione di due Stati sovrani. Inoltre, impone al mondo la necessità di allontanarsi dal petrolio, che, insieme agli idrocarburi, sta causando tensioni politiche e impedisce all’umanità di agire rapidamente per la propria sopravvivenza”. Lo ha detto il presidente della Colombia Gustavo Petro a Barcellona, arrivando al quarto incontro dell’iniziativa ‘In difesa della democrazia’, a cui partecipano i leader di oltre 15 Paesi insieme ad altri rappresentanti governativi di Europa, Africa, Asia, America Latina e Caraibi.
L’Iran ha rapidamente fatto marcia indietro sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, reintroducendo oggi le restrizioni al transito, dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che la riapertura della via navigabile non avrebbe posto fine al blocco navale Usa. Il comando militare congiunto iraniano ha affermato sabato che “il controllo dello Stretto di Hormuz è tornato allo stato precedente… sotto la stretta gestione e il controllo delle forze armate”. Ha inoltre avvertito che continuerà a bloccare il transito attraverso lo stretto finché il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore. L’annuncio è giunto la mattina dopo le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui il blocco americano “rimarrà in vigore a pieno regime” fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, anche sul suo programma nucleare.
Il conflitto per il controllo dello stretto di Hormuz ha minacciato di aggravare la crisi energetica che sta sconvolgendo l’economia globale, dopo che i prezzi del petrolio hanno ricominciato a scendere venerdì, sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Circa un quinto del petrolio mondiale transita attraverso lo stretto e ulteriori restrizioni metterebbero a dura prova l’offerta già limitata, spingendo nuovamente i prezzi al rialzo. Il controllo dello stretto si è dimostrato uno dei principali strumenti di pressione dell’Iran e ha spinto gli Stati Uniti a schierare forze militari e a imporre un blocco dei porti iraniani, nel tentativo di costringere Teheran ad accettare un cessate il fuoco mediato dal Pakistan per porre fine a quasi sette settimane di conflitto. L’Iran aveva annunciato la riapertura completa dello Stretto di Hormuz alle navi commerciali dopo l’annuncio di una tregua di 10 giorni tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, in Libano. Ma dopo che Trump ha dichiarato che il blocco sarebbe continuato, alti funzionari iraniani lo hanno accusato di violare l’accordo di cessate il fuoco raggiunto la scorsa settimana tra Iran e Stati Uniti e hanno avvertito che lo stretto non sarebbe rimasto aperto se il blocco statunitense fosse rimasto in vigore. Una società di analisi dati, Kpler, ha affermato che il transito attraverso lo stretto rimane limitato ai corridoi che richiedono l’approvazione dell’Iran. Le forze statunitensi hanno rimandato 21 navi in Iran dall’inizio del blocco, lunedì, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti (UCC) il giorno X. Il cessate il fuoco in Libano potrebbe rimuovere un ostacolo importante a un accordo. Tuttavia, non è chiaro in che misura Hezbollah rispetterà un accordo alla cui negoziazione non ha partecipato e che lascerà le truppe israeliane occupare una parte del Libano meridionale.
Il premier pakistano Shehbaz Sharif è rientrato in patria dopo una visita in Turchia, dove ha partecipato a un forum diplomatico ad Antalya. Durante la visita, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in vista del secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad. Al forum, Sharif ha discusso con Erdogan e l’emiro del Qatar degli ultimi sviluppi regionali e degli sforzi diplomatici in corso tra Teheran e Washington. Il Pakistan dovrebbe ospitare il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti all’inizio della prossima settimana.
Israele imporrà in Libano la cosiddetta ‘linea gialla’, impedendo ai residenti di tornare nelle aree occupate dall’esercito israeliano. Lo riporta Cnn citando alti funzionari delle Forze di difesa israeliane (Idf). La misura è già stata utilizzata nella Striscia di Gaza, dove la cosiddetta “linea gialla” delimita un’area occupata dall’esercito israeliano in base all’accordo di cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra durata due anni, e risulta inaccessibile ai residenti. “Il modello della ‘linea gialla’ di Gaza verrà replicato anche in Libano, e le Idf hanno già definito una ‘linea gialla’ entro la quale le forze israeliane stanno attualmente operando”, hanno dichiarato alti funzionari delle Idf ai giornalisti durante un briefing sabato.Ai residenti non sarà consentito tornare nei 55 villaggi libanesi all’interno dell’area, hanno affermato i funzionari delle Idf.”Le Idf sono autorizzate a continuare a distruggere le infrastrutture terroristiche in quell’area anche durante il cessate il fuoco”, hanno aggiunto. Alcuni residenti del Libano meridionale hanno iniziato a tornare a casa in seguito all’entrata in vigore del cessate il fuoco nel Paese
Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (Irgc) hanno arrestato più di 120 persone che, a loro dire, erano affiliate a Stati Uniti, Regno Unito e Israele e stavano “preparando il terreno per un attacco militare nemico”, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim. Le Irgc hanno arrestato sette sospetti nella provincia iraniana dell’Azerbaigian Orientale, accusati di “inviare le coordinate di luoghi sensibili al loro quartier generale”, riferisce Tasnim. Altre 69 persone sono state arrestate nella provincia di Mazandaran e altre 51, tra cui tre “squadre di spionaggio”, scoperte nella provincia di Kerman, secondo quanto riportato.
L’Organizzazione per l’aviazione civile ha annunciato la riapertura di parte dello spazio aereo del paese a partire dalle 7 di questa mattina (ora locale, le 5.30 in Italia). Inoltre, è stato comunicato che le rotte orientali sono aperte ai voli internazionali e che le operazioni aeroportuali riprenderanno gradualmente. Lo riporta Iran International.
L’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana ha annunciato la ripresa graduale dei voli negli aeroporti senza però fornire una tempistica precisa. Lo spazio aereo iraniano era chiuso dal 28 febbraio, giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno iniziato gli attacchi contro l’Iran. La parziale riapertura giunge a più di una settimana dall’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti.
Il portavoce del ministero della Difesa iraniano, Reza Talaeinik, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz resta aperto solo in caso di cessate il fuoco, in modo limitato e condizionato, e in caso di “inganno da parte del nemico” sul piano diplomatico, si procederà con un intervento deciso sul campo di battaglia. Lo riporta Iran International. Il portavoce fa sapere che “torneremo a combattere” in caso di “inganno da parte del nemico”.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Parigi per partecipare al vertice dei volenterosi. “È un passo necessario, dopo le timidezze degli scorsi mesi. Quel gruppo di Paesi, da cui l’Italia non deve sottrarsi, sarà il nucleo centrale delle politiche di difesa europea”. Così l’ex ministro della Difesa e presidente del Copasir Lorenzo Guerini intervistato da Repubblica. Cosa ne sarà delle relazioni transatlantiche? “Capisco l’imbarazzo del nostro governo che aveva puntato tutte le sue fiches sulla Casa Bianca, ma io terrei distinto il venir meno di uno dei pilastri della politica estera di Meloni – basata su una stretta relazione con Trump, corroborata dalla sua assonanza ideologica con la cultura Maga – dal tema più ampio dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. Il primo va corretto, la strategia ricalibrata. Mentre la collaborazione fra Europa e Stati Uniti deve riprendere”, spiega. E’ possibile invertire la rotta a un anno dalla fine della legislatura? “Certo è tardi, ma è necessario incominciare. E se la guardo dal lato del centrosinistra, l’investimento sull’Unione deve essere l’elemento fondativo dell’alleanza fra le forze progressiste che si candidano a guidare il Paese. È dunque un’esigenza che parla anche al nostro campo: l’Europa deve diventare il punto qualificante e identitario del programma per le prossime elezioni, anche perché è proprio su questo che il centrodestra ha fin qui fallito”, conclude.
Il capo dell’esercito pakistano Asim Munir ha concluso una visita di tre giorni a Teheran, durante la quale ha incontrato alti dirigenti e negoziatori iraniani nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il Times of Israes. Secondo quanto riferito, Munir ha incontrato diversi alti funzionari iraniani durante il viaggio, il che dimostra la “fermezza del Pakistan nel facilitare una soluzione negoziata… e nel promuovere la pace, la stabilità e la prosperità”, ha affermato l’esercito in una dichiarazione in vista dei colloqui di pace previsti a Islamabad nei prossimi giorni.
Il ministro dell’Interno pakistano Mohsin Naqvi ha accompagnato Munir durante la visita. La delegazione ha incontrato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e ha avuto colloqui con il presidente del Parlamento Bagher Qalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e alti ufficiali militari. Le discussioni si sono concentrate sulla sicurezza regionale, sugli sforzi diplomatici in corso e sulle misure per promuovere una pace duratura. Munir ha sottolineato l’importanza del dialogo, della de-escalation e della risoluzione delle controversie attraverso un impegno costante. Ha inoltre trasmesso messaggi di buona volontà da parte della leadership pakistana e ha ribadito la volontà di Islamabad di rafforzare i legami di lunga data con l’Iran
Poco dopo le 6 del mattino italiane, alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz in entrambe le direzioni, secondo quanto riferisce il sito MarineTraffic. A sud, tre piccole navi mercantili battenti bandiera indiana e una barca a vela hanno attraversato le acque territoriali dell’Oman. A nord, la Black Maya, una nave per il trasporto di asfalto battente bandiera di Curaçao, ha attraversato le acque iraniane, seguita dalla TRIMMU 3, una nave cisterna per GPL battente bandiera di Hong Kong. Inoltre, stando a quanto emerge dal sito, un piccolo convoglio di navi, tra cui tre grandi navi cisterna per GPL, sembra avere iniziato a transitare sul lato iraniano dello stretto. Lo riferisce Skynews.
Secondo i dati del sito di monitoraggio MarineTraffic, tra le imbarcazioni che hanno attraversato lo stretto di Hormuz ci sono anche petroliere, navi per il trasporto di Gnl e prodotti chimici. Un alto funzionario parlamentare iraniano ha dichiarato che solo le navi commerciali autorizzate dalle Guardie Rivoluzionarie possono transitare nello Stretto di Hormuz. Ebrahim Azizi, capo della Commissione parlamentare per la Sicurezza Nazionale iraniana, ha affermato in un post sui social media venerdì sera che le navi commerciali devono pagare i “pedaggi previsti” prima di attraversare lo stretto, utilizzando una rotta stabilita dall’Iran il mese scorso. “È giunto il momento di conformarsi al nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato. “Queste norme sono stabilite dall’Iran, non dai post sui social media!”. Azizi ha avvertito che il meccanismo potrebbe cambiare “se gli Stati Uniti tentassero di creare disagi alle navi iraniane”.
In un post su Truth, il presidente Usa Donald Trump afferma che il presidente cinese Xi Jinping è “molto contento che lo Stretto di Hormuz sia aperto e/o si stia aprendo rapidamente”. Trump prosegue dicendo che il loro incontro in Cina, previsto per il 14 e 15 maggio, “sarà speciale e, potenzialmente, storico”. “Molto verrà realizzato!”, aggiunge.
Il presidente Usa Donald Trump ha negato categoricamente la possibilità che vengano applicate restrizioni o pedaggi gestiti dall’Iran nello Stretto di Hormuz. “No. Assolutamente no. No. No”, ha detto Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il tycoon ha rimarcato che non ci saranno restrizioni né pedaggi: “No, non ci saranno pedaggi”, ha affermato.
Dopo l’annuncio dell’Iran di aver riaperto lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il blocco americano “rimarrà in vigore a pieno regime” fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, anche sul suo programma nucleare.Interrogato ieri sera da un giornalista su cosa avrebbe fatto se non si fosse raggiunto un accordo alla scadenza del cessate il fuoco la prossima settimana, Trump ha risposto: “Non lo so… Ma forse non lo prorogherò, quindi ci sarà un blocco e purtroppo dovremo ricominciare a bombardare”. Ha poi aggiunto, rivolgendosi ai giornalisti che lo accompagnavano a bordo dell’Air Force One diretto a Washington, che un accordo “si raggiungerà” e ha categoricamente respinto l’idea di restrizioni o pedaggi da parte dell’Iran sullo Stretto di Hormuz.In precedenza, Trump aveva celebrato l’annuncio iraniano, pubblicando sui social media che lo stretto era “completamente aperto e pronto per il transito”. Pochi minuti dopo, però, ha pubblicato un altro messaggio in cui affermava che il blocco navale statunitense sarebbe continuato “fino a quando la nostra transazione con l’Iran non sarà completa al 100%”.
“Se il blocco” navale degli Usa “continuerà, lo Stretto di Hormuz non resterà aperto”. Lo ha affermato su X il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf in risposta alle dichiarazioni di Donald Trump. Il transito nello Stretto di Hormuz avverrà “con ‘l’autorizzazione dell’Iran”, ha aggiunto.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un accordo di pace con Iran prevederebbe che gli Stati Uniti prendano il controllo del materiale nucleare del Paese. “Questo processo dovrebbe procedere molto rapidamente, ora che la maggior parte dei punti è già stata negoziata e concordata”, ha spiegato intervenendo a un evento di Turning Point Usa a Phoenix, in Arizona. Lo riporta la Cnn. Trump ha anche dichiarato che l’Iran, “con l’aiuto degli Usa”, sta rimuovendo “tutte le mine navali”. Il tycoon ha aggiunto che Teheran avrebbe accettato “soprattutto” di “non avere mai un’arma nucleare. Non avranno mai un’arma nucleare”.
Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti entreranno in Iran per estrarre l’uranio. “Gli Usa prenderanno tutta la polvere nucleare”, ha detto il presidente americano in un discorso in Arizona. “La otterremo entrando in Iran con molti escavatori”. Trump ha insistito sul fatto che “non verrà scambiato denaro in alcun modo, forma o misura” come parte di un potenziale accordo con l’Iran per porre fine alla guerra.
Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere degli ultimi sviluppi regionali. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita Spa secondo cui nel corso della conversazione, i due hanno esaminato gli sforzi compiuti per garantire il flusso continuo delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, nonché la necessità di consolidare il cessate il fuoco in Libano. Nel colloquio è stata poi sottolineata l’importanza del dialogo e delle soluzioni diplomatiche per garantire la sicurezza e la stabilità in tutta la regione.