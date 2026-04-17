Ungheria, Magyar: "Vogliamo operare in modo diverso dal governo precedente"

Il vincitore delle elezioni ungheresi Péter Magyar ha percorso il corridoio del Parlamento venerdì prima che i delegati del suo partito Tisza iniziassero i colloqui preparatori per la sessione inaugurale del Parlamento. “È un enorme onore camminare qui”, ha detto Magyar. La sessione inaugurale dovrebbe essere fissata per il 6 o il 7 maggio. “Tisza ha ricevuto da voi, popolo ungherese, un mandato massiccio e senza precedenti”, ha detto ancora il futuro primo ministro aggiungendo: “A differenza di quanto abbiamo visto dal 2010, vogliamo operare in modo diverso rispetto alla maggioranza del governo precedente”.