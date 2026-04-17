New York, arriva la 'tassa piede-a-terre' per i super ricchi: l'annuncio del sindaco Mamdani

Una tassa sui super ricchi che non vivono stabilmente a New York. È la ‘tassa pied-a-terre‘, introdotta dall’amministrazione della Grande Mela, e illustrata in un breve video diffuso sui social dal sindaco Zohran Mamdani: “Quando mi sono candidato a sindaco, ho detto che sarei andato alla tassa sui ricchi. Bene, oggi stiamo tassando i ricchi – dice Mamdani nel video -. Sono entusiasta di annunciarvi la tassa pied-a-terre. La prima nella storia di New York. Si tratta di un’agevolazione annuale sugli immobili di lusso del valore di oltre 5 milioni di dollari, i cui proprietari non vivono a tempo pieno in città. Come questo attico. Quale CEO dell’hedge fund Ken Griffin ha acquistato per 238 milioni di dollari. Questa tassa pied-a-terre è progettata specificamente per i più ricchi tra i ricchi. Coloro che immagazzinano la loro ricchezza nel settore immobiliare di New York City, ma in realtà non vivono qui. Ma anche così, sono in grado di raccogliere gli enormi vantaggi finanziari derivanti dal possedere proprietà, oserei dire, nella più grande città del mondo. E la maggior parte delle volte, queste unità sono vuote poiché, ancora una volta, non vivono realmente qui. Questo è un sistema fondamentalmente ingiusto che danneggia i newyorkesi che lavorano. Adesso sta per finire. Questa tassa permetterà di raccogliere almeno 500 milioni di dollari direttamente per la città”. Dopo questo annuncio, Trump ha duramente criticato Mamdani: “Sta distruggendo New York, le politiche basate su tasse, tasse e ancora tasse sono sbagliate”, ha scritto il presidente Usa in un post su Truth.